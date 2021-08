Greicy Weschenfelder

Mãe, será que você ia ficar orgulhosa de mim?

Essa pergunta já fazia antes aos meus pais, mas, especialmente quando minha rainha- mãe morreu, eu a faço muito mais. Vou explicar melhor.

Não cozinhava. Até porque praticamente toda minha vida almocei fora. E as outras vezes, a comida era feita pela minha mãe. Hoje, pela necessidade, aprendi. Confesso que não é algo prazeroso, mas me “viro” e imediatamente penso: …” será que minha mãe teria orgulho de mim…”

Minha mãe sempre me dizia que passamos por momentos difíceis; ela mesmo, perdeu um filho num acidente de trânsito, levantou e continuou a viver. Eu, consegui, sobreviver a dolorosa morte da minha mãezinha e sigo vivendo e até aprendi a ser uma pessoa melhor com essa situação. Mãe, você está orgulhosa disso?

Cumprimentar a todos. Valorizar as coisas simples da vida. Apreciar um bom chimarrão em casa. Saber esperar e respeitar o tempo das coisas e da vida; além de muitas outras coisas que ela me ensinou e pasmem vim a praticar ou entender melhor depois da morte dela. Que coisa né, leitor?! Mas sinceridade é premissa nestas crônicas da vida que divido com vocês a cada semana. E sei que alguns passaram por isso também.

Já reparam que temos sempre alguém, e noto que os pais entram muito nisso, a quem queremos orgulhar. E não precisa acontecer a morte de alguém para nos darmos conta disso. Vejo um lado positivo em querer orgulhar as pessoas. Esse querer a aprovação faz com que nos esforcemos mais que o normal e nos doamos verdadeiramente de corpo e alma.

Sei que a psicologia nos coloca que precisamos fazer por nós (até concordo) mas fazer por alguém ou para alguém dá um impulso motivador além da conta. Ah, e quando recebemos esse feedback da pessoa, nossa, “ganhamos o dia”.

Ter a aprovação das pessoas é fundamental para nós e nos dá força e motivação para seguirmos e melhorarmos as nossas ações cada vez mais. Também nos dá sentido para acordamos todos os dias. E essa motivação pode até vir dos céus, no meu caso, como citei até aqui, a minha mãezinha.

Gosto que meus alunos tenham orgulho de mim, se sintam felizes em me ter como professora. Gosto de agradar aos leitores, aos amigos, as minhas amadas irmãs.

Lembrando, orgulho, do dicionário, significa… “de grande satisfação com o valor, sentimento de prazer”. Então que possamos orgulhar a muitos e nós também.

Por daiane