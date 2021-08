O Alto Taquari - Cotidiano

Cotidiano

Querência do Arroio do Meio promove ação social

O CTG Querência do Arroio do Meio desenvolve a partir deste mês, até outubro, a ação social Higiene e Saúde. A iniciativa consiste na arrecadação de itens de higiene pessoal – creme dental, escova de dentes, papel higiênico, absorvente feminino, cotonete, sabonete, shampoo –, que serão doados para a Associação dos Menores de Arroio do Meio (Amam).

A promoção é do Departamento Cultural/Prendado do CTG (gestão 2021-2023). Quem quiser ajudar com doações, pode entrar em contato com o Departamento, com Iranice Heisser, pelo e-mail querenciadoarroiodomeio@gmail.com ou fone/Whats (51) 98471-3120.

Semana Farroupilha já tem programação

Após um 2020 onde muitas das atividades tradicionalistas foram afetadas pela pandemia em seu modo de realização, o CTG Querência prepara para este ano uma Semana Farroupilha com uma programação diversificada. Tudo começa com a participação dos cavaleiros da entidade na cerimônia de acendimento da Chama Crioula, que ocorrerá no Cristo Protetor, em Encantado.

Após, haverá agenda de atividades desde o dia 17 de setembro até o dia 20, confira:

17/09– Abertura do parque para acampamento dos associados do CTG.

18/09– Abertura da Semana Farroupilha com: cerimônia oficial às 10h30min; 12h, almoço (carreteiro de rês e linguiça, valor R$25 adultos, R$ 12,50 para crianças de sete a 10 anos e menores de seis anos, isentos); 14h, caminhada solidária para a arrecadação de tampinhas e produtos de higiene pessoal.

19/09– Missa Crioula e almoço do associado. Início da missa às 10h e almoço às 12h (churrasco e acompanhamentos. Associados em dia com a anuidade têm direito a dois almoços. Demais interessados, R$40, crianças de sete a 10 anos, R$ 20 e menores de seis, isentos); 14h, apresentações artísticas.

20/09– Cavalgada Farroupilha, às 8h30min; 12h, almoço (churrasco e acompanhamentos. Associados em dia com a anuidade têm direito a dois almoços. Demais interessados, R$40, crianças de sete a 10 anos, R$ 20 e menores de seis, isentos); 13h Às 17h, treino na “Moto Vaca” para os associados; 14h, extinção da Chama Crioula.

Campeões do laço em quartetos

No último fim de semana foi realizado o XV Rodeio Crioulo Estadual de Encantado, numa promoção do Grupo de Artes Nativas Anita Garibaldi da 24ª RT e Prefeitura Municipal. A abertura ocorreu no sábado, 14, data em que iniciaram as provas campeiras, com premiação em dinheiro.

O CTG Querência do Arroio do Meio se fez presente, tendo os laçadores Rafael, o Fuquinha, Rodrigo Majolo, Estevan e júnior, como campeões da força B dos quartetos.

O evento obedeceu às normativas de segurança para a prevenção da covid-19. As finais do laço quarteto ocorreram na tarde do domingo.

Por daiane