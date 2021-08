Geral

O prefeito de Pouso Novo Moacir Severgnini considerou positiva a viagem realizada a Brasília no decorrer da semana passada, juntamente com os vereadores Roges Gheno e Juarez Graebin, do PDT e Ademir Ferrari e Reni Spilier, do PTB. A viagem do grupo para Brasília, formado por vereadores da bancada da situação e oposição, é uma soma de esforços com o objetivo principal de buscar o desenvolvimento econômico do município. “Aqui não temos partido, trabalhamos por Pouso Novo, buscamos emendas para desenvolver o município e melhorar a qualidade de vida dos munícipes”, declarou o prefeito.

Na Capital Federal, as lideranças tiveram encontros com os senadores Luis Carlos Heinze e Lasier Martins e nos gabinetes dos deputados Pompeo de Matos (PDT), Alceu Moreira (MDB), Liziane Bayer (PSB), Giovane Cherini (PL), Elvino Bohn Gaas (PT), Marcelo Moraes (PTB) e Maurício Dziedrick (PTB). De concreto, foi confirmada a liberação de uma verba de R$ 450 mil junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional para obra de asfalto da Av. Brasil, no trecho da Vila Tropeiro. Outros pleitos foram encaminhados nas áreas da saúde, agricultura, educação e obras.

