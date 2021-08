Esportes

No último fim de semana, a Escolinha Prata da Casa, chegou à decisão pelas categorias 2010 e 2008 desbancando a Escola de Base Rui Barbosa nas semifinais. Na decisão da categoria 2008, a Prata da Casa ficou com o vice-campeonato após perder nas penalidades para o Novo Hamburgo. E a categoria 2010 aplicou 2×0 no Nolifute, conquistando o título.

Destaque para os goleiros, William e Zeca, que saíram com o troféu de “Goleiros menos vazados” e também para o atacante Bernardo Kaufmann, que saiu como artilheiro da competição, com seis gols “Agradecemos a todos os colaboradores da escola, aos pais e, principalmente, aos atletas, que com muita dedicação e suor levantaram esta taça”, afirmou a direção.

TREINOS ESCOLINHA PRATA DA CASA

Terças-feiras: 14h30min às 17h no Sete de Setembro de São Caetano. Quartas-feiras: 14h30min às 16h no Sete e 17h às 19h no ginásio da Barra do Forqueta. Quintas-feiras: 14h30min às 16h na João Beda Körbes, bairro Aimoré. Sábados: 10h às 11h50min no Sete

Por daiane