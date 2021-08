Geral

A Administração de Arroio do Meio, por meio da secretaria de Obras, iniciou nesta semana o preparo da sub-base para o asfaltamento de mais um trecho entre Arroio do Meio/Arroio Grande a Capitão. A obra é uma reivindicação da comunidade, que aguarda há décadas pelo acesso asfáltico entre os dois municípios.

Segundo o secretário de Obras, Darci Hergessel, a obra terá, nesta primeira etapa, a execução de 1,2 quilômetro de extensão. “O trecho a ser executado se estende até as proximidades do posto da Associação de Água de Arroio Grande. Além disso, nesta etapa serão utilizados maquinários do município, assim como ocorreu no bairro D. Pedro II”.

Na quarta-feira, 28, o prefeito Danilo Bruxel, a vice Adriana Meneghini Lermen e demais representantes da Administração estiveram em Arroio Grande para conferir o trabalho feito pela secretaria de Obras. Realizada com recursos próprios, o preparo da sub-base para o asfalto deverá estar concluído em aproximadamente três meses.

Por daiane