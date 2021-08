O Alto Taquari - Cotidiano

Cotidiano

A arroio-meense Daniela Letícia Branchi, 24 anos, foi a vencedora do concurso Mini Miss Universe Região dos Vales realizado no sábado, na Sova, em Venâncio Aires. Com o resultado Daniela vai representar Arroio do Meio e a Região dos Vales na etapa estadual que será realizada nos dias 16 e 17 de outubro no Canoas Parque Hotel, em Canoas. Serão dois dias de confinamento e diversas etapas, dentre elas desfiles com looks diferentes e entrevista com os jurados. Caso vença, estará classificada para a etapa nacional.

Na categoria de Daniela, a juvenil/adulta, eram sete concorrentes. Ela foi selecionada para participar através de um convite da coordenadora regional do concurso, Nara Thier. Esta foi a segunda edição do concurso realizada na região.

Daniela, que é agenciada pela Mega Model Sul, tem boas perspectivas a partir do concurso. “Eu me sinto realizada. Fui com o intuito de adquirir experiência, dar o meu melhor e me desafiar. No fim deu tudo certo e eu venci. Representar Arroio do Meio é uma honra. Eu cresci aqui, estudei, fiz muitas amizades, então é a minha vez de retribuir”.

Por daiane