Esportes

Litrafa retoma campeonato no início de setembro

Dirigentes de equipes e membros da Liga Travesseirense de Futebol Amador de Travesseiro (Litrafa) estiveram reunidos na quarta-feira na Lancheria Recanto da Amizade onde definiram a retomada do Campeonato Municipal de Futebol suspenso no ano passado. A rodada será retomada no primeiro final de semana de setembro entre os dias 4 e 5.

As últimas partidas foram realizadas no dia 15 de março de 2020, quando ocorreram os jogos válidos pela quinta rodada da fase classificatória. Para o término da fase classificatória restam ainda duas rodadas além dos confrontos válidos pela semifinal e final.

Ao todo, sete equipes seguem participando da competição, são elas o Guarani de Barra do Fão, Grêmio São João, Juventude de Três Saltos Alto, Cultural de Picada Essig, Clube Esportivo Travesseirense, SER Juventude e Cairu.

Por daiane