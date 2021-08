Esportes

Após um período de quase 18 meses sem a realização de uma partida oficial de futebol profissional em Lajeado, o Clube Esportivo Lajeadense tem prevista para domingo, dia 15, a sua estreia no Campeonato da Divisão de Acesso de 2021, promovido pela Federação Gaúcha de Futebol. O adversário será o Grêmio Bagé. A partida tem início marcado para as 15h na Arena Alviazul, sem a presença de público. Como preparação, o Lajeadense perdeu por 1 x 0 no último sábado para o Veranópolis. No decorrer desta semana, o Lajeadense realizou treinos físicos e técnicos e a promoção de ajustes em sua equipe.

O Lajeadense do presidente Everton Giovanella e do técnico Gelson Conte disputa a Divisão de Acesso numa chave de oito equipes. Além do Lajeadense e do Grêmio Bagé, integram a chave o Guarani de Venâncio Aires, Avenida de Santa Cruz, São Gabriel, São Paulo de Rio Grande, Internacional de Santa Maria e o Guarany de Bagé. As equipes jogam dentro da chave todos contra todos em turno e returno, classificando os quatro primeiros. Depois de fazer sua estreia com o Grêmio Bagé, o Lajeadense tem previsto jogar na quinta-feira, dia 19, em Venâncio Aires, com o Guarani e, no domingo, dia 22, em Lajeado com o São Gabriel.

Por daiane