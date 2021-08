Esportes

A Liga Arroiomeense de Futebol Amador – Lafa, realizou domingo, dia 15, a festa de entrega da premiação do Campeonato Municipal de Futebol de Arroio do Meio, referente à temporada de 2020, denominado de Copa Sicredi/Girando Sol/Neugebauer – Taça César Borscheid. Junto foi entregue o troféu 35 Anos da Aslivata para o Rui Barbosa, campeão da categoria de Titulares e feito o anúncio dos 24 atletas que passam a integrar a Seleção do Campeonato. A solenidade foi realizada na sede do Esporte Clube Rui Barbosa, com a presença do presidente da Lafa, Elton Lorscheiter (Pantera); prefeito Danilo Bruxel; gerente do Sicredi, Jair Almeida; diretor da Girando Sol, Gilmar Borscheid; gerente administrativo da Neugebauer, Arno Vargas; Loja Bruxelas, representada por Fábio Bruxel e representantes da Associação dos Árbitros, Aslivata e dirigentes e atletas de clubes.

Na primeira parte da solenidade foi prestada homenagem, por tudo que colaborou com o esporte, para Alécio Weizenmann, falecido em 2020 no transcorrer do campeonato. A família esteve representada pela viúva Noemia e o filho Mauro. Outra homenagem foi para César Borscheid, falecido em 2019, que esteve representado pelo irmão Gilmar Borscheid. Durante as manifestações, fizeram uso da palavra o presidente da Aslivata, Volnei Kochann e o popular Pantera, que fez agradecimentos para os clubes, patrocinadores e todos que se envolveram com a competição. “O futebol faz parte das comunidades”, comentou Pantera. O prefeito Danilo Bruxel, destacou a compreensão da Lafa, clubes e atletas diante da necessidade de interromper o campeonato por causa da pandemia. “Tudo foi compensado com um grande espetáculo no final”, disse o prefeito. O futebol precisa continuar. A expectativa é para que se consiga realizar cada vez melhores campeonatos”, finalizou.

Em nome dos patrocinadores e da família de César Borscheid, falou Gilmar Borscheid que citou méritos do irmão em prol do esporte, onde ele delegava e motivava, mas também sabia cobrar. Ele foi incansável no esporte. Disse que dentro da empresa Girando Sol, César participou de todo o crescimento com atuação em diferentes setores. “Em nome da família agradecemos a homenagem feita a ele através do campeonato. Como patrocinador, disse que o esporte precisa de apoio. Isto faz as comunidades evoluir. O futebol é integração que fortalece as pessoas, disse Gilmar.

A entrega da premiação começou pela categoria de Veteranos, onde o troféu de campeão foi para o Sete de São Caetano; vice, RB/So Khellãs; 3º, Cruzeiro; 4º, Rui Barbosa; goleadores, Arthur (So Khellãs) e Marlon (Sete) com quatro gols e o goleiro menos vazado, Giovani dos Santos (Rui Barbosa).

Na categoria de Aspirantes, o campeão foi o Rui Barbosa; vice, Sete de São Caetano; 3º, Esperança; 4º, Forquetense; 5º, Juventude e 6º, Cruzeiro. O melhor da disciplina foi o Esperança; goleador, Rubinei Chaves (Macaco) do Rui Barbosa com cinco gols; goleiro menos vazado, Lucas Ströher (Esperança); craque do campeonato, Felipe Kunzler (Sete); atleta revelação, Bruno Petry (Rui Barbosa); treinador destaque, Rafael Fröhlich (Miro) do Rui Barbosa; presidente, Emerson Neves (Sete); dirigente, Flávio Schmitz (Cruzeiro); massagista, Hélio Weizenmann (Esperança); mesária, Roberta Werner (Rui Barbosa).

Na categoria de Titulares o troféu de campeão ficou com o Rui Barbosa; vice, Esperança-RB; 3º, Forquetense; 4º, Sete; 5º, Juventude e 6º, Cruzeiro; goleador, Diego Marder (Rui Barbosa) com sete gols; goleiro menos vazado, Evandro Maders (Forquetense); melhor disciplina, Rui Barbosa; craque do campeonato, Cristiano Ferreira (Rui Barbosa); jogador revelação, Yago Ferreira (Esperança); melhor treinador, Ademir Ajardo (Rui Barbosa); presidente, Alípio Träsel (Rui Barbosa); dirigente, Miguel Closs (Esperança); mesário, Guido Liesenfeld (Forquetense) e o massagista, Vitor Krämer (Cruzeiro).

Por daiane