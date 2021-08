Esportes

A Liga Arroiomeense de Futebol Amador – Lafa, realiza domingo, dia 15, a festa de entrega da premiação do 50º Campeonato Municipal de Futebol de Arroio do Meio, referente à temporada de 2020, denominado de Copa Sicredi/Girando Sol/Neugebauer – Taça César Borscheid. Também será entregue o troféu 35 Anos da Aslivata para o Rui Barbosa. A solenidade acontece na sede do Esporte Clube Rui Barbosa, com início às 11h30min, seguido de almoço, onde cada clube deverá estar presente com, pelo menos, 15 pessoas. Entre os premiados, estão os campeões e vices das categorias de Titulares, Aspirantes e Veteranos e mais os jogadores e dirigentes destaques individuais e os melhores da disciplina. A Lafa também está divulgando quatro nomes de cada clube participante para formar o grupo de 24 da seleção do campeonato.

Na categoria de Titulares, o troféu de campeão será entregue para o Rui Barbosa e de vice para o Esperança de Rui Barbosa; 3º lugar, Forquetense e 4º, Sete. O prêmio de goleador vai para Diego Marder (Rui Barbosa), com sete gols, e o goleiro menos vazado, Evandro Maders (Forquetense). A melhor disciplina é do Rui Barbosa; craque do campeonato, Cristiano Ferreira (Rui Barbosa); jogador revelação, Yago Ferreira (Esperança); melhor treinador, Ademir Ajardo (Rui Barbosa); presidente, Alípio Träsel (Rui Barbosa); dirigente, Miguel Closs (Esperança); mesário, Guido Liesenfeld (Forquetense) e o massagista, Vitor Krämer (Cruzeiro).

Na categoria de Aspirantes, o campeão é o Rui Barbosa; vice, Sete de São Caetano; 3º lugar, Esperança e em 4º, Forquetense. A disciplina é do Esperança. O goleador foi do Rui Barbosa, com Rubinei Chaves (Macaco), com cinco gols, e o goleiro menos vazado, Lucas Ströher (Esperança); craque do campeonato, Felipe Kunzler (Sete); atleta revelação, Bruno Petry (Rui Barbosa); massagista, Hélio Weizenmann (Esperança); mesária, Roberta Werner (Rui Barbosa); treinador destaque, Rafael Fröhlich, Miro do Rui Barbosa; presidente Emerson Neves (Sete); dirigente, Flávio Schmitz (Cruzeiro).

Na categoria de Veteranos, o troféu de campeão vai para o Sete de São Caetano; vice, RB/So Khellãs; goleadores, Arthur (So Khellãs) e Marlon (Sete), com quatro gols, e o goleiro menos vazado, Giovani dos Santos (Rui Barbosa). Juventude de Forqueta Baixa e o Cruzeiro de Linha 32, recebem troféu participação na categoria de Titulares e Aspirantes e o Rui Barbosa e o Cruzeiro, o prêmio participação na categoria de Veteranos.

Seleção dos titulares

Como atletas citados para seleção constam Júlio Immich, Luis Lansini, Diego Marder, Djeison Bruxel, Leonardo dos Santos, Yago Ferreira, Cristian Rossini, Mathias Fensterseifer, Estiven Klauck, Mauro Weizenmann, Eduard Golzer, Evandro Maders, Rafael Dutra, Léo Fuchs, Everton Jungkenn (Edinho), Tiago Conrad (Polenta), Micael Dalmoro (Mica), Leandro Mayer (Móia), Elisandro de Jesus (Kica), Willian Amorin, Lucas Neves, Luis Kurz, Everton Maders e Maicon Cunha.

Por daiane