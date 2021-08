Esportes

O time de veteranos do Juventus de São Caetano, que realiza suas partidas no campo do Passo do Corvo, inaugurou um novo fardamento no último sábado. Nas cores vermelho e branco, com destaques em preto, o Juventus enfrentou veteranos de Santa Clara, terminando com vitória de 3 x 1. O novo traje leva o patrocínio das empresas AS Pneus, Granja Hollmann, TF Contabilidade e Assessoria e a AgroTech. O grupo do Juventus é formado por 18 atletas que realizam seus jogos aos sábados de tarde. Sábado o Juventus leva suas cores para Forqueta, onde joga com o Forquetense.

Por daiane