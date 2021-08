Esportes

O Campeonato Brasileiro realizou no final de semana os jogos da 15ª rodada do primeiro turno. O certame, que tem a participação de 20 clubes, é disputado em turno e returno por pontos corridos. O encerramento está previsto para o dia 05 de dezembro.

O Inter saiu do sério. Após uma série de jogos com maus resultados, jogando na tarde domingo no Rio de Janeiro, venceu por 4 x 0 do Flamengo, com três gols de Yuri Alberto e um gol de Taison. Também no domingo, o Juventude jogou em Caxias do Sul, onde perdeu de virada por 2 x 1 para o Atlético Mineiro. O Grêmio jogou na segunda-feira, em Porto Alegre, onde venceu de virada por 2 x 1 da Chapecoense com gols de Alisson e Borja, cobrando pênalti. Com a vitória sobre o Flamengo, o Inter subiu para 11ª colocação com 18 pontos. O Grêmio continua na penúltima colocação, mas agora com 10 pontos ganhos. O Juventude é 14º com 16 pontos.

Pela 16ª rodada, ocorre domingo, às 20h30min, em Porto Alegre, Inter x Fluminense. O Grêmio joga sábado às 21h em São Paulo com o São Paulo. O Juventude também joga sábado, às 17h, em Bragança Paulista com o Bragantino. Na quarta-feira, dia 18, às 19 h, o Grêmio joga em Cuiabá, partida atrasada com o Cuiabá. Na 17ª rodada o Grêmio joga em Porto Alegre com o Bahia e o Inter em São Paulo com o Santos. Nesta rodada, o Juventude joga em Caxias do Sul com o Fortaleza.

