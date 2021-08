Geral

O prefeito de Pouso Novo, Moacir Severgnini, juntamente com os prefeitos de Fontoura Xavier e São José do Herval, participaram no decorrer da semana passada da inauguração do novo Centro de Diagnósticos e adequações de infra-estrutura do Hospital Santa Terezinha de Fontoura Xavier. O Centro de Diagnósticos consiste na instalação de um novo aparelho de raio-X, além de outras inovações, que ainda devem acontecer. O novo equipamento deverá, em breve, servir para beneficiar os moradores do município. Durante o seu pronunciamento, Severgnini disse que é importante este tipo de investimentos nos hospitais dos municípios próximos a Pouso Novo, porque facilita aos munícipes quando necessária a realização de alguns procedimentos hospitalares.

Por daiane