Com estabelecimento há dois anos e meio em Arroio do Meio e também em Roca Sales, a Fox Placas é credenciada junto ao Detran/RS para a confecção de placas modelo Mercosul. Situada na rua Visconde do Rio Branco, número 756/04, no Centro de Arroio do Meio (próximo ao CRVA), a Fox Placas possui profissional treinado e capacitado para a confecção de placas modelo Mercosul. O gerente de Arroio do Meio, Marciano Lindemann, explica que o Rio Grande do Sul implementou o modelo de placas de identificação veicular padrão Mercosul em dezembro de 2018. Desde então, as chapas-base são produzidas pelas fábricas e comercializadas para a população através das estampadoras, que entregam o produto pronto para instalação. “Confeccionamos as placas e já instalamos no veículo com rapidez, visando melhor atender o cliente”, salienta.

A Fox Placas atende pelo número: 99332-4499 e, para melhor atender, está situada em frente ao CRVA.

Por daiane