Muitas propriedades rurais em Capitão buscam diversificação. Uma das alternativas encontradas por algumas famílias é a construção de estufas para o cultivo de alimentos orgânicos livres de agrotóxicos.

Duas famílias decidiram recentemente iniciar a produção de morangos. É o caso das famílias de Rubem Ziem, no Centro, e Marcos Roberto Hennika em Linha Marinheira.

Em ambas as propriedades, as estufas, com aproximadamente 250 metros quadrados, possuem uma média de três mil pés no primeiro ano de plantio. De acordo com os produtores, as expectativas de colheita são muito boas neste período de oferta da fruta, que perdura entre os meses de setembro e janeiro.

Em estruturas cobertas com bancadas, o investimento estimado é de R$ 28 mil, contabilizando valores das lonas, mudas e montagem do sistema de fertirrigação por gotejamento, onde o nutriente é diluído com água e levado diretamente à planta que está suspensa a uma altura que pode variar de 80 centímetros a até um metro.

Todos os projetos na cidade receberam acompanhamento técnico da Emater, desde a concepção, visitas técnicas e construção. Atualmente uma das formas de vendas pode ocorrer de forma direta ao consumidor final, mercados, fruteiras ou até mesmo para merenda escolar, por meio de políticas públicas, como o PAA e PNAE.

