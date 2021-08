Geral

Com o retorno na totalidade dos alunos às salas de aula e pensando na saúde de todos, a secretaria de Educação de Arroio do Meio fez, ao longo da semana, a entrega de kits com duas máscaras e álcool em gel para alunos, professores e funcionários. Os kits são distribuídos nas 13 Escolas Municipais de Ensino Fundamental (Emefs).

Na segunda-feira, dia em que os alunos retornaram do recesso escolar, representantes da Administração fizeram a entrega dos kits na Escola Municipal Construindo o Saber, no bairro Navegantes. Se fizeram presentes o prefeito Danilo Bruxel, a vice-prefeita, Adriana Meneghini Lermen, a secretária de Educação, Iliete Winck, o secretário de Saúde, Gustavo Kasper e o vereador Paulo Backes.

Sugerida pelo vereador em sessão na Câmara de Vereadores no mês de abril, a iniciativa foi atendida pela Administração. Durante a visita, Backes agradeceu à Administração por aceitarem a solicitação que vem ao encontro da saúde e com o momento atual, possibilitando cuidados às pessoas que frequentam as escolas.

Após um ano e meio praticamente sem aulas 100% presenciais, a secretária de Educação, Iliete Winck desejou um bom retorno aos alunos. “É muito bom ver esses corredores novamente repletos de crianças. Para que continue assim, estamos oferecendo esse kit a cada um de vocês, com o objetivo de proteger a nós mesmos e a quem está ao nosso redor”.

A diretora da escola Márcia Thomé agradeceu a Administração pela visita e salientou que, mesmo com o momento atual e difícil que se vive, ainda não é o momento de afrouxar as medidas de prevenção. “Esse kit é muito bem-vindo e de extrema importância para que todos sigam protegidos”.

A vice-prefeita, Adriana Meneghini Lermen se disse feliz com a iniciativa de proporcionar esta ferramenta para a segurança de todos que frequentam as escolas. “Temos que continuar nos cuidando, afinal a saúde é primordial para continuarmos aqui. São pequenas ações, que proporcionam para vocês boas condições de saúde, que fazem a diferença”.

O prefeito Danilo Bruxel reforçou as palavras da vice-prefeita, destacando a preocupação que a Administração tem com as escolas e alunos. “A entrega destes kits é um gesto que simboliza o cuidado com a saúde e o quanto ainda é importante que cada um faça a sua parte para que logo tudo volte à normalidade”.

Por daiane