Na manhã de sábado, a Escola de Base Rui Barbosa recebe o time do Ronaldinho S/A de Porto Alegre. Os jogos envolvem as categorias 2010/11/12/13/14 e ocorrem no society do clube Rui Barbosa a partir das 8h30min.

Torneio em Estrela – Na manhã de domingo as categorias 2010/11/12/13/14 participam de um torneio de futebol sete em Estrela.

Agenda da Escola de Base Rui Barbosa – Na segunda quinzena de agosto, a Escola de Base Rui Barbosa, participa da Liga Estadual de Futsal. A categoria Sub09 terá 12 equipes participantes e a Sub11, 25 equipes. No outro fim de semana, a instituição participa de um certame em Estrela. O coordenador de núcleos de base, Júlio Ivan Immich, também revela que está sendo avaliada a participação da Copa dos Vales/ Unisc do Futebol de Campo.

TREINOS

Segunda-feira: Ginásio PA-rural (São Caetano), das 17h às 19h; Cat: 2009/10/11/12/13/14/15/16

Terça-feira: campo/society do Rui Barbosa, das 15h às 17h; Cat: 2006/07/08/09/10 ginásio/society do Rui Barbosa; das 17h15min às 19h; Cat: 2011/12/13/14:15/16/17

Quarta-feira: ginásio da João Beda Körbes das 17h às 19h; Cat: 09/10/11/12/13/14/15/16/17

Quinta-feira: campo/society do Rui Barbosa das 15h às 17h; Cat: 2006/07/08/09/10; treinamento específico p/ goleiros das 15h às 16h ginásio/society do Rui Barbosa; das 17h15min às 19h; Cat: 2011/12/13/14/15/16/17

Sábado de manhã: ginásio/society do Rui Barbosa; 8h30min: 2006/07/08/09/10; 9h30min: 2011/12/13/14; 10h30min: 2015/16/17

Por daiane