Geral

A Liga Feminina de Combate ao Câncer de Arroio do Meio elegeu, por votação on-line, nova diretoria na quinta-feira da semana passada. Marli Gasparotto Nos assume a presidência para o biênio 2021/2023, tendo como vice Júlia Hammes Matte. Completam a diretoria a secretária Márcia Luisa Ely Thomé, a vice Sarah Mann, a tesoureira Maria Inês Bruxel e a vice-tesoureira Laísa Meneghini Lermen. O conselho fiscal é composto por Adriana Celestina Meneghini Lermen, Ivoni Dutra Rheinheimer, Stela Beatriz Wandles da Silveira Cougo, Marília Bettio Werner e Jacinta Hammes.

Marli, que vai presidir a Liga pela primeira vez, se diz motivada e destaca como muito positivo o engajamento das jovens Júlia, Sarah e Laísa, que além de se disporem ao voluntariado para a causa, também podem despertar o interesse e adesão de outros jovens. A diretoria é composta pela junção da experiência das veteranas com o vigor das mais novas, que também trazem novas ideias e a vontade de continuar o trabalho que já vem sendo feito desde 2013. “Que bom que as pessoas mais jovens estão começando a se preocupar com isso. Vamos construindo juntas, aprendendo e ensinando”, reforça.

Na próxima semana, o grupo se reúne para tratar das atividades que ainda podem ser feitas neste ano, especialmente no Outubro Rosa e Novembro Azul, bem como as de 2022. Como a pandemia inviabilizou praticamente todas as ações presenciais da Liga desde o ano passado, e as contribuições caíram drasticamente, deve ser feita uma campanha visando a retomada das doações espontâneas e outros projetos para angariar fundos. O grupo continua comercializando máscaras, camisetas, sombrinhas, cuias e outros materiais. Os valores arrecadados são utilizados para auxiliar nas demandas dos pacientes oncológicos que procuram a Liga.

Marli e Júlia ressaltam que quem deseja contribuir com o trabalho da Liga pode entrar em contato com as integrantes ou ir até a sala da entidade, junto à Casa Branca, na esquina das ruas São João e Visconde do Rio Branco. O atendimento é nas segundas, quartas e sextas-feiras das 8h às 11h30min. Contato telefônico pode ser feito via Casa Branca pelo 3716-2647.

Novas integrantes são sempre bem-vindas. Atualmente a Liga conta com 43 participantes contribuintes. Quem quiser saber mais do trabalho pode acessar as páginas da Liga nas redes sociais – @ligadocancerarroiodomeio.

Todos podem fazer algo

A jovem Júlia se diz muito feliz por fazer parte da Liga, que teve a mãe Jacinta Hammes como uma das fundadoras, em 2013. “Desde então sempre tive muita vontade de participar. Agora curso Medicina e participo de outras ligas dentro do meu curso e também de outros voluntariados, como ir ao Hospital Universitário de Canoas visitar a ala pediátrica e trocar gargalhadas com as crianças. O voluntariado me faz um bem enorme e me traz conforto. Ninguém escolhe ficar doente, ninguém está ali nessa situação porque quer. Ajudar e tornar a vida dessas pessoas um pouco melhor, é o mínimo que podemos fazer. Estou muito disposta, com certeza vou colaborar no que eu puder. Acredito que ninguém pode fazer tudo, mas todo mundo pode fazer alguma coisa”.

Por daiane