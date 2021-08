O Alto Taquari - Cotidiano

Cotidiano

Cresol Arroio do Meio sorteia televisor

A Cresol Arroio do Meio realizou na sexta-feira, dia 20, o sorteio de uma televisão 43 polegadas. A ganhadora foi Vera Lucia Eckert do bairro São José, Arroio do Meio, que adquiriu produtos da cooperativa e levou para casa o eletrodoméstico. O gerente da unidade, Raphael Botega salienta que outros prêmios serão sorteados a associados que adquirirem produtos ou aplicarem na cooperativa. “A cada R$ 200 em capital Social, R$ 500 em poupança ou R$ 1.000 em aplicação o associado participa automaticamente”, evidência.

Outros prêmios serão sorteados nos próximos meses. Entre eles uma geladeira e uma lavadora de roupas. “Estes prêmios serão sorteados para associados de Arroio do Meio. Clientes da agência de Arroio do Meio, que pertence administrativamente à Cresol Santo Cristo, estão aptos a participar do sorteio de um Jeep Renegade que ocorre nos próximos meses”, enfatiza.

Por daiane