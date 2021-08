O Alto Taquari - Cotidiano

Cotidiano

O Centro de Referência em Assistência Social (Cras) de Arroio do Meio promove na próxima terça-feira, dia 24, a sétima edição da Conferência Municipal da Assistência Social. O evento ocorre na sede da Associação Comercial, Industrial e de Serviços (Acisam) a partir das 13h30min. Na ocasião, o tema debatido será “Assistência Social: direito do povo e dever do Estado, com financiamento público, para enfrentar as desigualdades e garantir a proteção social”. O assunto ficará a cargo da assistente social Eliana Becker.

Nesta etapa podem participar todas as pessoas envolvidas na Assistência Social e interessados nas questões relativas à política, dentre elas: gestores da Assistência Social e representantes de órgãos públicos; trabalhadores do SUAS e suas respectivas organizações e de outras políticas que fazem interface com a Assistência Social; representantes de entidades e organizações e de outras Políticas que fazem interface com a Assistência Social; usuários e representantes de organizações de usuários; representantes de Conselhos Setoriais e de Defesa de Direitos e representantes das universidades, do Poder Legislativo Federal, Estadual e Municipal, do Judiciário e do Ministério Público.

Por daiane