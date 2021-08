Geral

O prefeito de Pouso Novo, Moacir Severgnini, realizou viagem a Brasília no começo desta semana, acompanhado pelos vereadores Juarez Graebin e Roges Gheno, do PDT e Ademir Ferrari e Reni Spilier (Kiko), ambos do PTB. Ainda em Brasília, no começo da noite de quarta-feira, o prefeito Moacir anunciou como certa a liberação de uma verba de R$ 450 mil junto ao ministério do Desenvolvimento Regional, para ser utilizada em obra de pavimentação com asfalto na Av. Brasil, no trecho da Vila Tropeiro.

A comitiva também cumpriu um roteiro de audiências em gabinetes de pelo menos, sete deputados federais de diferentes partidos da bancada gaúcha e com os Senadores Luis Carlos Heinze e Lasier Martins. Em todos os encontros foram encaminhadas novas reivindicações para liberação de recursos para o cumprimento de obras e projetos para a comunidade de Pouso Novo, além de verificar o andamento de pleitos anteriormente solicitados.

Por daiane