Esportes

Em Capitão, uma festa com futebol de bombacha e apresentação de programa da rádio Liberal de Guaporé está agendada para o domingo, dia 22 de agosto, na sede do Recanto dos Amigos de propriedade de Délcio Krein. A festa começa com a chegada de cavalgadas do Piquete Galo Cinza de Arroio do Meio e do CTG Travessia Crioula de Travesseiro. Às 10h30min os dois grupos realizam jogo de minifutebol de bombachas. Ao meio-dia será servido churrasco pelo valor de R$ 40. Na parte da tarde inicia gravação do programa coordenado por Henrique Merlo com acompanhamento do gaiteiro Adãozinho, com apresentação de músicas gauchescas e sertanejas. Contatos com Délcio Krein pelo fone 99366-8833.

Por daiane