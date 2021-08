Esportes

A Liga de Bocha de Arroio do Meio, reiniciou no sábado, dia 31 de julho, os jogos do Campeonato Municipal de Bocha Força Livre de 2020. O certame tem a participação de sete equipes na Série “A” e 11 equipes na Série “B”, que estão divididas em duas chaves. Na rodada de sábado, ocorreram os jogos da 8ª rodada ou a 1ª rodada do returno da fase de classificação.

Pela Série “A”, jogaram em São Caetano, Pituca 7 x 1 Rui Barbosa; em Linha 32, Cruzeiro 5 x 3 Dona Rita e, em Arroio Grande, Guarani 7 x 1 União. Pela Série “B”, teve no Glória, Glória 7 x 1 Forquetense; em Rui Barbosa, Esperança “A” 3 x 5 Pituca; em Bicudo, Brasil 3 x 5 Amigos; em Palmas, AMPC 5 x 3 Rui Barbosa e em Arroio Grande, União 7 x 1 Esperança “B”. Cada partida é disputada por quatro jogos de duplas e quatro jogos de trios.

Classificação – Série “A” – Pituca 40p, Dona Rita 38p; Guarani 33p, Cruzeiro 30p, Rui Barbosa 20p, Passo do Corvo 18p e União 13 pontos. Série “B” – Chave “A” – Forquetense 34p, Brasil e Pituca 33p, Esperança “A” e Amigos 32p e Glória 28 pontos. Chave “B” – Rui Barbosa 34p, União 26p, Dona Rita 23p, AMPC 24p e Esperança “B” 15 pontos.

No sábado, dia 7, terá os jogos da 9ª rodada ou 2ª rodada do returno reunindo pela Série “A”, no Passo do Corvo, Passo x Pituca; em Dona Rita, Dona Rita x Guarani e em Arroio Grande, União x Cruzeiro. Pela Série “B”, jogam pela penúltima rodada, em São Caetano, Pituca x Forquetense; no Glória, Glória x Amigos; em Rui Barbosa, Esperança “A” x Brasil; em Palmas, AMPC x União e em Rui Barbosa, Rui Barbosa x Dona Rita. A Liga informa que o AMPC passa a realizar seus jogos nas canchas do São José de Palmas.

Por daiane