Muita coisa parou no ano de 2020, mas a profissional de Educação Física, Débora Neumann, seguiu não deixando de lado o sonho de abrir um estúdio de dança em Arroio do Meio. “Tudo começou em março de 2017, com as aulas de dança no Ginásio da Barra do Forqueta. E foi lá que dançamos por dois anos,” lembra Débora.

Em março de 2020 foi preciso dar uma pausa, a pandemia chegou e os alunos ficaram sem dançar, mas então vieram as aulas on-line. “Afinal, tínhamos muita vontade de dançar e continuar vibrando em alta frequência e ativando qualidade de vida. E isso aconteceu na garagem de casa, na sala, no quarto, na cozinha, na área de casa. Continuamos o nosso sonho e queríamos voar mais alto”, acrescenta a professora.

O objetivo era levar mais pessoas para dançar. “E, em outubro de 2020 já tínhamos um novo endereço para o novo lar da dança”.

Nasceu, assim, o Bora Estúdio de Dança Livre, agora no centro de Arroio do Meio, na rua General Daltro filho, em frente à loja Mobília. “Liberdade e movimento são duas palavras que nos definem muito bem. Aqui você pode dançar e ser livre. Movimento e liberdade andam juntos e fazem de cada um, uma pessoa única, que tem seu próprio jeito de dançar e movimentar seu corpo e mente,” conclui Débora.

O Bora Estúdio de Dança Livre é um local único e exclusivo para ser você mesmo e dançar sem moderação. “Te esperamos com aquele sorriso no rosto, boa energia e positividade para cuidar da sua saúde física e mental em 2021!”

O Bora Dança Livre oferece as seguintes aulas e horários:

BORA FUN

Segundas feiras, às 19h15min – A Bora Fun é uma mistura de treino, música e dança para você queimar calorias e tonificar a musculatura de forma divertida.

BORA LIGHT

Terças e quintas, às 9h- O Bora Light é uma proposta de aula mais leve, com músicas e coreografias com nível de exigência moderado/baixo. Aqui você dança, alonga e se diverte.

BORA UP

Terças e quintas, às 19h15min – Bora Up é uma aula de intensidade moderada/alta, com músicas atuais e coreografias com nível de dificuldade moderada/alta.

Agende uma aula experimental:

(51) 99592-1454 com Débora Neumann

Siga nossa rede social:

@boradancalivre

