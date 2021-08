Bocha

A Liga de Bocha de Arroio do Meio realizou no sábado, dia 7, rodada do Campeonato Municipal de Bocha Força Livre de 2020. Pela Série “A”, jogaram pela 9ª rodada, no Passo do Corvo, Passo 5 x 3 Pituca; em Dona Rita, Dona Rita 5 x 3 Guarani e em Arroio Grande, União 2 x 6 Cruzeiro. Pela Série “B”, teve a disputa da penúltima rodada da fase classificatória reunindo em São Caetano, Pituca 6 x 2 Forquetense; no Glória, Glória 6 x 2 Amigos; em Rui Barbosa, Esperança “A” 5 x 3 Brasil; em Palmas, AMPC 5 x 3 União e em Rui Barbosa, Rui Barbosa 7 x 1 Dona Rita.

Classificação – Série “A” – Pituca e Dona Rita 43p; Guarani e Cruzeiro 36p, Passo do Corvo 23p, Rui Barbosa 20p e União 15 pontos. Série “B” – Chave “A” – Pituca 39p, Esperança “A” 37p, Forquetense e Brasil 36, Amigos e Glória 34 pontos. Chave “B” – Rui Barbosa 41p, União e AMPC 29p, Dona Rita 24p e Esperança “B” 15 pontos.

Sábado, dia 14, terá os jogos da 10ª rodada pela Série “A”, quando jogam em Rui Barbosa, Rui Barbosa x Dona Rita; em Linha 32, Cruzeiro x Passo do Corvo e em São Caetano, Pituca x União. Pela Série “B”, a última rodada da fase classificatória reunirá em Picada Arroio do Meio, Amigos x Pituca; em Forqueta, Forquetense x Esperança-RB “A”; em Bicudo, Brasil x Glória; em Rui Barbosa, Esperança-RB “B” x AMPC e em Dona Rita, Dona Rita x União.

Por daiane