ARROIO DO MEIO – Representantes da Associação dos Bombeiros Voluntários Civil de Arroio do Meio (ABVAM) estiveram reunidos no início da semana com o objetivo de conhecer os voluntários da entidade e preparar para o curso de bombeiros voluntários. O momento contou com a presença de autoridades e representantes dos Bombeiros Voluntários de Teutônia e Imigrante/Colinas (Imicol).

Conforme o vice-secretário da associação, Valdecir Crecencio, a ABVAM pretende até o final deste ano ter o primeiro curso de Bombeiros Voluntários da associação. “Queremos qualificar quem não tem curso e conceituar ainda mais quem já o possui para qualificar o atendimento à comunidade”. Além de Arroio do Meio, estiveram presentes pessoas dos municípios de Capitão, Encantado, Lajeado, Mato Leitão e Venâncio Aires.

A vice-prefeita Adriana Meneghini Lermen afirmou ser um privilégio estar entre um grupo que se disponibiliza a ser voluntário. “Isso é um ato de grandeza. O papel que cada um de vocês representa é muito sutil e especial porque estão colocando o seu tempo à disposição para fazer algo voluntário. Que lindo ver esse comprometimento com a comunidade com um trabalho que está começando e podem ter a certeza que a Administração se colocará à disposição de um grupo que quer fazer a diferença”.

Em um segundo momento as integrantes dos Bombeiros Voluntários Imicol, comandante Caroline Hauschild e subcomandantes Kátia Schlindwen e Natália Knecht explanaram aos presentes sobre a importância de ser bombeiro voluntário, o crescimento pessoal na vida de cada uma, a rotina de trabalho e as situações vivenciadas nas ocorrências.

Já o comandante do Corpo de Bombeiros Voluntários de Teutônia sanou dúvidas referentes à formação de bombeiro voluntário e curso, além de explanar sobre o treinamento e sistema de ensino que será híbrido, com a parte teórica online e a parte prática realizada em Teutônia. Além disso, os interessados passarão por provas teóricas e práticas e estágio na corporação teutoniense.

O presidente da ABVAM, Cristian Perin, agradeceu a presença de todos, frisando que os trabalhos da associação iniciaram em 08 de julho, sendo de extrema importância para a comunidade com o objetivo de auxiliar o próximo. Também esteve presente o representante da executiva estadual do PDT, José Scorsatto que parabenizou a iniciativa da comunidade com a criação da associação. Scorsatto também ajudou a implantar o Corpo de Bombeiros Voluntários em Arvorezinha, se colocou à disposição da entidade para auxiliar no que for preciso.

A associação também está se organizando para realizar um trabalho com as crianças, a partir de seis anos, no segmento de escoteiros, trabalho esse coordenado pela voluntária Jaceli Caminha Schnorr. Um movimento de caráter educacional, voluntário e sem fins lucrativos, dando a oportunidade para que jovens se desenvolvam socialmente de uma forma baseada em valores.

