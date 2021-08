Geral

Arroio do Meio adere ao programa de Ouvidorias Integradas do Governo Federal

A gestão de Danilo Bruxel, com o objetivo de ouvir a comunidade, vem disponibilizando um sistema moderno de ouvidoria municipal por meio de linha 0800, WhatsApp e atendimentos semanais em horário integral. Além disso, iniciará pesquisas de satisfação dos serviços públicos realizados junto à população, tudo conforme recomendado na lei 13.460/17.

Nesta semana foi confirmada a adesão do município ao sistema Fala BR de gestão de ouvidorias, vinculando-se as demais redes de ouvidoria em todo o país. O sistema moderno passará a oferecer um acesso mais transparente para as demandas da população. Também terá protocolos integrados e a possibilidade de encaminhamento de denúncias e manifestações de maneira anônima.

Por daiane