Administração se reúne com rainha e princesas do município

O prefeito de Arroio do Meio, Danilo Bruxel e a vice-prefeita Adriana Meneghini Lermen receberam no sábado, dia 14, a rainha e princesas do município. O encontro realizado no Gabinete do Executivo contou ainda com a presença do coordenador da secretaria de Indústria, Comércio e Turismo, Jonas Schwarzer e da primeira-dama, Vera Bruxel.

O objetivo deste momento com a rainha Bárbara Juchem Kunst e princesas Júlia Nilsson Ströher e Aline Jung Duarte foi de estreitar as relações. Em virtude da pandemia, questões profissionais e de saúde, esta foi a primeira reunião com a atual Administração a fim de tratar da organização e planejamento dos próximos eventos presenciais.

Bruxel agradeceu às soberanas por aceitarem ao convite enaltecendo que o encontro tem o intuito de firmar parceria, além de contar com a participação das jovens em eventos, inaugurações e demais programações. Também ficou definido que o reinado de Bárbara, Júlia e Aline será estendido por mais um ano.

Na oportunidade, rainha e princesas aproveitaram para levar aos presentes suas solicitações e assim trocar ideias sobre os próximos passos do reinado. O próximo compromisso oficial do trio será no dia 14 de setembro, na live beneficente em prol da UTI do Hospital São José.

Por daiane