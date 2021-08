Carta Branca

Este tempo frio e úmido faz lembrar a história da cigarra e da formiga.

A formiga se matava no trabalho. Trabalhava dia e noite, noite e dia. Não tomava folga pra nenhuma curtição. Com ela era pau e pau, que-a-vida-é-dura-meu-irmão. Enquanto isso, a cigarra, sua vizinha, levava a vida numa boa. De longe era possível ouvir a cantoria da cigarra.

Mas aí chegou o inverno. Quando chegou o inverno com a chuva e a friagem, a formiga recolheu-se ao ninho quente. O mesmo ninho que ela enchera de comida nos meses de trabalho. A coitada da cigarra, por seu lado, se viu sem pai nem mãe. Desesperada pelo frio e pela fome, não teve outro remédio que bater na casa da formiga. Toc-toc-toc. A formiga abriu a porta e viu a cigarra encolhidinha ali na beira do telhado. Perguntou-lhe o que queria. Alguma coisa que comer, um casaquinho… a cigarra respondeu. A formiga inspecionou a cigarra do alto a baixo. A vizinha estava mesmo nos frangalhos. Não dava pra esperar nada pior. Aí, para mostrar com quantos paus se faz uma canoa, formulou uma pergunta, embora conhecesse muito bem a resposta que viria. A formiga perguntou:

– E o que fizeste durante o tempo bom, quando era possível trabalhar e guardar para o inverno?

– Eu cantava, disse a cigarra.

– Cantava? Ah! Can-ta-va… – a formiga repetiu com raiva o que dizia a outra. Aí, jogou na cara da mendiga uma sentença que saiu com a força de um chicote:

– Cantavas no verão, pois agora dança! E bateu a porta no nariz da cigarra tiritante.

§§§

Em geral esta história é contada para exaltar as virtudes do trabalho. A formiga se dá bem no inverno, porque leva a vida a sério e pensa no futuro.

Mas, olhando de outro lado, difícil não sentir um tranco.

Afinal, se a formiga estivesse tranquila e satisfeita com a opção que fez, por que não seria mais generosa?

Por que esse prazer de humilhar a sua vizinha, quando ela já está humilhada pelo inverno e pela fome?

Se não quisesse se vingar em cima da cigarra, quer dizer, se não quisesse se vingar de ter passado o tempo sem um pingo de alegria, por que a formiga bateria com tanta força a porta?

Por que esse prazer de atirar a raiva nas costas da cigarra desgraçada?

