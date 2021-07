Agrovale

Vem sendo constatado há vários anos o crescimento do setor de agroindústrias no município de Pouso Novo. Com atuação no setor alimentício, estas empresas estão instaladas com a produção de embutidos de carne, frutas, verduras, ovos, leite, alimentos congelados, geleias e panifício. Todas têm mercado local e fora de Pouso Novo, inclusive com fornecimento de mercadorias em programas de merenda escolar em outros municípios da região. O setor possui pequenos empreendimentos, que geram renda e empregos para dezenas de pessoas.

Na localidade de Medorema está instalada a Agroindústria Alimentícia Mariani, de propriedade de Isolda e Marcelo Mariani. Há nove anos no mercado, a empresa, que possui prédio próprio, se dedica à produção de pizzas, lasanhas, torteis, massa, nhoque, pão de queijo, capeletti e polenta recheada de queijo e calabresa. Marcelo destaca que, semanalmente, são produzidas mais de 700 pizzas de várias variedades. Além de Pouso Novo, o mercado de venda é destinado principalmente para a região norte para os municípios de São José do Herval, Fontoura Xavier e Soledade, sendo que parte da produção também vai para Santa Catarina. Marcelo disse que o mercado consumidor está aquecido. “Mesmo durante a pandemia, aumentamos nossa produção”. Como dificuldade, aponta os aumentos e os altos custos da matéria- prima, que muitas vezes não pode ser toda repassada para o consumidor. A empresa, que possui três funcionárias, também atua no atendimento de festas com serviços de buffet.

Marcelo não esconde seu gosto pela terra, onde projeta investimentos com o setor da erva-mate. Revelou que, antes de fechar o ano de 2022, vai plantar pelo menos sete hectares de terra com erva-mate, podendo atingir até 20 mil pés.

Por daiane