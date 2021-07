Esportes

A Escola de Base Rui Barbosa, ficou vice-campeã da Liga Gaúcha de Futsal de 2020. As finais foram disputadas no último sábado, no Salão Paroquial de Arroio do Meio, tendo como campeão o Cometa de Panambi.

Copa Viva o Olímpico – No dia 18 a Escola de Base Rui Barbosa participa da Copa Viva o Olímpico em Porto Alegre, que é vista como uma oportunidade de visibilidade diferenciada. Em agosto a instituição inicia sua participação no Estadual de Futsal 2021 pelas categorias sub09 e sub11.

RETORNO DOS TREINOS – O coordenador de núcleos da instituição, Júlio Ivan Immich, revela que os treinos estão sendo retomados aos poucos fora do CT de Rui Barbosa, no PA-Rural em São Caetano, na João Beda Körbes e em Bela Vista, além das unidades em Lajeado. “Mesmo com a metade do número de alunos, o fato de termos uma estrutura maior viabilizou a retomada dos treinamentos de uma maneira muito mais simples que outras instituições. Mesmo assim, faltam professores”, explica.

SEGUNDA-FEIRA: PA-Rural das 17h às 19h categorias 2009/10/11/12/13/14/15/16

Terças e quintas-feiras: Rui Barbosa campo 15h às 17h cat 2006/07/08/09/10 e futsal das 17h15 às 19h cat 2011/12/13/14/15/16/17

Quarta feira: João Beda das 17h às 19h

Sábado: Rui Barbosa, 8h30min categorias 2007/08/9/10; 9h30min cat 2011/12/13/14 e 10h30min cat 2015/16/17

Por daiane