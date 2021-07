Esportes

O futebol amador de Arroio do Meio vai conhecer domingo, dia 1º de agosto, os campeões de três categorias referentes à temporada de 2020. Com a organização e realização da Liga Arroiomeense de Futebol Amador – Lafa, que tem como presidente Elton Lorscheitter (Pantera), o certame, iniciado em fevereiro de 2020, tem a denominação de Copa Sicredi/Girando Sol/Neugebauer – Taça César Borscheid. Esta será a 50ª decisão do Campeonato da Lafa, reunindo na categoria de titulares, o Rui Barbosa, com sete títulos municipais, fundado no dia 8 de agosto de 1959 e o Esperança de Rui Barbosa, com dois títulos, fundado em 30 de abril de 1960.

A rodada final acontece no campo do Esporte Clube Rui Barbosa. O domingo de decisões começa com a categoria de Veteranos, reunindo às 10h, RB/So Khellãs x Sete de São Caetano. Na primeira final, realizada em fevereiro, no campo do Sete, o So Khellãs venceu por 4 x 2, resultado que lhe dá o direito de jogar por um empate para ser campeão. O Sete, para ser campeão, precisa vencer por qualquer resultado no tempo normal, para depois decidir o título nos pênaltis.

A segunda final será pela categoria de Aspirantes, reunindo às 13h30min, Rui Barbosa e o Sete de São Caetano. Como o Sete venceu a primeira final por 1 x 0, joga por um empate para chegar ao título. Já o Rui Barbosa, para ser campeão, precisa vencer por qualquer resultado no tempo normal e levar a decisão para os pênaltis.

A decisão mais esperada é pela categoria de Titulares, onde, a partir das 15h30min, jogam Rui Barbosa x Esperança de Rui Barbosa. Com vitória de 3 x 0 na primeira final, o Esperança, treinado por Jaca Lindemann, joga pelo empate. Já o Rui Barbosa, comandado por Ademir Ajardo, precisa vencer por qualquer resultado no tempo normal e levar a decisão para os pênaltis.

Goleadores

Em disputa paralela aos títulos de campeão, a rodada de domingo vai servir para definir os goleadores de cada categoria. Na de Titulares, Rafa Hammes (Esperança) tem seis gols, seguido por Diego Marder (Rui Barbosa) e Biano (Sete) com cinco gols. Na categoria de Aspirantes, Rubinei Chaves, com quatro gols, disputa artilharia com Rodrigo da Rosa, que tem três gols. Os dois jogam pelo Rui Barbosa. Na categoria de Veteranos, Arthur (So Khellãs) e Marlon (Sete) têm quatro gols.

50º campeonato

A Liga Arroiomeense de Futebol Amador (Lafa) iniciou seu histórico no futebol de Arroio do Meio em 1966. De lá para cá, o certame de 2020 representa o 50º campeonato. Neste período algumas temporadas não tiveram um campeão, já que a competição iniciou em um ano e terminou no ano seguinte, principalmente antes de 1985, quando foi criada a Aslivata, que passou a instituir um calendário. Um desses casos aconteceu em 1983 e 1984, quando o Sete de Capitão se sagrou tricampeão. Outra parada aconteceu em 2006, quando a Aslivata ocupou os dois semestres para competições regionais. 2007, foi o único ano que a Lafa não teve campeonato.

Em seu período de atuação na organização do futebol de Arroio do Meio, a Lafa possui 14 clubes campeões. O Sete de São Caetano conquistou o maior número de títulos em nove oportunidades (1967, 1968, 1970, 1971, 1972, 1975, 1979, 2015 e 2018). Depois aparecem com sete conquistas o Rui Barbosa (1991, 1992, 1995, 1998, 1999, 2001 e 2004); Palmense (1969, 1985, 1987, 1989, 1990, 1994 e 2017) e o Forquetense (1978, 1980, 1993, 2008, 2012, 2013 e 2019). Com seis títulos está o Esperança de Dona Rita (1986, 1988, 2000, 2002, 2003 e 2014). O Sete de Capitão (1981, 1982 e 1983/84); Esperança de Rui Barbosa (1996 e 1997); São José de Palmas (1973 e 1974); Cruzeiro de Linha 32 (2005); Guarani de Arroio Grande (2009); Bola Cheia de Bela Vista (2010); Passo do Corvo (2011); Amigos (2016) e a Empresa Emec (1977).

Por daiane