O Alto Taquari - Cotidiano

Na noite de sexta-feira, dia 16, a gestão de prendas e peões 2019/2021 do CTG Querência do Arroio do Meio se despediu, empossando os novos representantes, gestão 2021/2023. Também foi momento de agradecer aos representantes na gestão regional: Primeira Prenda Juvenil, Emília Bersch Schmidt, Segunda Prenda, Bibiana Becker dos Santos, Terceira Prenda Mirim, Isadora Keil Biancini e Primeiro Piá, Felipe Arthur Schneider. A cerimônia ocorreu no próprio CTG, obedecendo a todas as normas de segurança de prevenção à covid-19.

São os novos representantes:

1ª Prenda Mirim – Isabele Yung Scheid

2ª Prenda Mirim – Manuela Bueno Damasceno

1º Piá – Bruno Michel Ghelem

2º Piá – Rudi Vitor Ledur

1ª Prenda Juvenil – Maria Eduarda Leidens Kunzler

2ª Prenda Juvenil – Isabeli Gomes Schwarzer

1º Guri – Lucas Becker Lau

1ª Prenda – Carolina Theves Heisser

2ª Prenda – Gabriela Cristina Friedrich

1º Peão – Dagner Gonçalves de Souza Irassoichid

Prendinha Dente de Leite – Ana Clara Bonni

Piazito Dente de Leite – Arthur Filipi Steffler

Piazito Dente de Leite – Luan Becker Lau

Piazito – Victor Becker Lau

Prenda Pré-mirim – Isadora Machado de Oliveira Lansing

Peão Veterano – Jonas Bernardes Bica

Prenda Veterana – Joice Helena Wendt

Por daiane