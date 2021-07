O Alto Taquari - Cotidiano

Cotidiano

Desde o ano passado, os alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Princesa Isabel (Empi), de Arroio do Meio, passaram a conhecer uma forma diferenciada e inovadora para as aulas de Educação Física. Com a chegada do professor Alvares da Silva Dias Junior, 31 anos, eles vivenciam atividades que desenvolvem, divertem e contribuem para a saúde, desde os pequenos até os das séries finais.

Graduado em Educação Física, com pós-graduação em Educação Física Escolar, especialista em Recreação e especialista em Psicomotricidade, Alvares é natural de Cachoeira do Sul e, atualmente, mora em Lajeado. “O objetivo principal das minhas aulas é propiciar aos alunos uma aula divertida e desafiadora. No processo de construção da aprendizagem não pode faltar a ludicidade e, para que o aluno desenvolva suas habilidades motoras, cognitivas e socioafetivas, a prática tem de ser prazerosa”, conta o professor, que trabalha com a faixa etária de quatro a 15 anos.

Segundo Dias, na Educação Infantil e nos anos inicias do Ensino Fundamental, é importante que a criança tenha o maior número possível de experiências no âmbito da cultura corporal do movimento, experimentando diversas formas de se movimentar, de compreender a estrutura corporal e ter a oportunidade de se desenvolver corporalmente através dessas experiências ao longo da vida. “É nessa fase que a criança começa a aprimorar suas habilidades fundamentais como correr, caminhar, saltar, pular, arremessar, lançar, equilibrar, além dos aspectos de socialização”, completa.

O trabalho realizado por Dias pode ser conferido nos seus canais nas redes sociais: @professor_alvares_dias no Instagram, e canal Prof Alvares Educação Física Escolar, no YouTube. Os vídeos mostram os circuitos e atividades que mais parecem brincadeiras aos olhos dos pequenos, que se divertem e, ao mesmo tempo, se desenvolvem. “A Educação Física é uma disciplina curricular que desperta o interesse dos alunos no ambiente escolar. Na Empi, eu sou um professor privilegiado pois disponho de espaços físicos de excelência, além de uma variedade e qualidade, de materiais, isso contribui para uma aula bem elaborada resultando em uma maior participação e interesse dos alunos”, relata o professor.

Para os alunos maiores não é diferente. “Eu como docente me coloco no lugar do aluno e quero proporcionar a eles todas as práticas que estiver ao meu alcance. Assim, ele poderá vivenciar as diversas modalidades existentes e escolher aquela que mais o agrada. O benefício da educação física escolar começa pelo incentivo da pratica de esportes e atividades físicas, favorece o desenvolvimento motor, contribui para integração social do adolescente, colabora para que os alunos adquiram autoconfiança, melhora a autoestima, reduz o estresse e as pressões do dia a dia”, avalia Dias.

A participação dos alunos é na sua totalidade, atividades cooperativas onde não se tem um ganhador e, sim, o grupo e a recreação são as mais solicitadas. O professor frisa que a educação física, muitas vezes, é considerada um momento de descontração ou lazer e acaba sendo pouco valorizada entre as disciplinas da grade curricular. “O mundo está em constante evolução e nós, como docentes, temos de acompanhar e falar a ´língua dos alunos´. Me aproximando deles e de sua realidade, ofereço práticas diversificadas e atrativas, incentivo a participação. Se ministro uma aula à tarde sobre o atletismo, à noite faço uma enquete no Insta sobre o assunto abordado e eles interagem e, consequentemente, aprendem”, conclui.

Por daiane