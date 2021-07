Geral

Uma comitiva de Pouso Novo esteve em Porto Alegre na semana passada para fazer o encaminhamento de reivindicação para abertura de mais poços artesianos no município. O grupo foi liderado pelo prefeito Moacir Severgnini ,que esteve acompanhado pelo vice, Nilto Gerevini, e os vereadores Roges Gheno e Tânia Constantin, ambos do PDT e o presidente do PSB, Natalício Belarmindo. Os pedidos foram entregues na secretaria de Obras do Estado para os assessores do secretário Gerson Burmann. Também na semana passada, a mesma solicitação foi protocolada na secretaria da Agricultura do Estado, onde o prefeito esteve acompanhado pelo deputado Estadual Adolfo Britto e pelos vereadores Eroni Turcati e Roges Gheno, da bancada do PDT.

Por daiane