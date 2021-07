O Alto Taquari - Cotidiano

Cotidiano

Dentro do programa de Controle de Natalidade Animal, até o final de julho Arroio do Meio contabilizará 255 animais castrados. O serviço é coordenado pelo Centro de Referência em Assistência Social (Cras), que possui um cadastro respeitando os critérios de renda familiar, endereço e preferência por animais adotados que estavam em situação de abandono. Mensalmente são castrados, aproximadamente, 40 animais.

Segundo as representantes do Cras, Juliane Duarte e Leopoldina Oliveira, a ação contempla, em um primeiro momento, os cães lotados na Associação de Proteção aos Animais Arroiomeenses (Apaam) e, após, as famílias cadastradas no Cad Único. A partir de agosto, as castrações terão uma pausa em função da licença-maternidade da veterinária que atua na clínica terceirizada contratada.

Os principais objetivos destas castrações são a promoção da saúde pública e o bem-estar animal, já que a medida evita a superpopulação e o abandono de cães e gatos, a proliferação de vetores e doenças, além de contribuir com a organização da cidade. Isso é possível por meio de uma verba mensal de R$ 6,5 mil destinada pelo município, sendo gastos no primeiro semestre R$ 52 mil.

“A única responsabilidade do proprietário é com o cuidado e medicação do animal, já que a roupa e a castração são dadas pelo município”, frisam Juliane e Leopoldina. As roupas para os animais após a cirurgia são confeccionadas pelas oficineiras do Cras, Eliani Tischer, Gladis Labres e Marli Gasparotto Nos.

Desde junho as oficineiras se reúnem, ao menos duas vezes por semana, para este trabalho. Até o momento, já estão disponíveis cerca de 40 roupas pós-operatórias, em três tamanhos.

Parceria com a Apaam

O município mantém parceria com a Apaam cedendo o local e um funcionário que ajuda no cuidado com os animais. Também realiza a castração e auxilia na confecção de casinhas que são doadas para os mais necessitados.

Atualmente a ONG conta com 71 animais para adoção. Quem quiser conhecê-los, pode acessar a página do facebook https://www.facebook.com/apaam.arroiodomeio ou instagram https://instagram.com/apaamarroiodo?utm_medium=copy_link. Também é possível fazer doações através do PIX/CNPJ: 07131240/000174.

Por daiane