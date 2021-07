Esportes

A Associação Passo do Corvo fechou com sucesso a promoção de mais um mocotó de galinha servido no sábado, dia 24, pelo sistema drive thru na sede do clube. A promoção teve a venda de 340 cartões. Muitos foram os elogios transmitidos ao presidente Hélio Lagemann e sua equipe de mulheres e colaboradores que atuaram desde sexta-feira no preparo do mocotó.

Por daiane