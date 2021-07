Bocha

A Liga de Bocha de Arroio do Meio – Labo, presidida por Gerson Lagemann, reinicia neste sábado, dia 31, os jogos do Campeonato Municipal de Bocha Força Livre de 2020. Eles tinham iniciado no primeiro sábado de fevereiro de 2020, interrompendo em março por causa da pandemia. O certame tem a participação de sete equipes na Série “A” e 11 equipes na Série “B”, divididas em duas chaves.

Os jogos reiniciam com a 8ª rodada ou a 1ª rodada do returno da fase de classificação, onde jogam pela Série “A”, em São Caetano, Pituca x Rui Barbosa; em Linha 32, Cruzeiro x Dona Rita e em Arroio Grande, Guarani x União. Pela Série “B”, no Glória, Glória x Forquetense; em Rui Barbosa, Esperança “A” x Pituca; em Bicudo, Brasil x Amigos; em Palmas, AMPC x Rui Barbosa e em Arroio Grande, União x Esperança “B”. Cada partida será disputada por quatro jogos de duplas e quatro jogos de trios. A Liga informa que o AMPC passa a realizar seus jogos nas canchas do São José de Palmas.

Classificação – Série “A” – Dona Rita 35p; Pituca 33p, Guarani 26p, Cruzeiro 25p, Rui Barbosa 19p, Passo do Corvo 18p e União 12 pontos. Série “B” – Chave “A” – Forquetense 33p, Brasil 30p, Esperança “A” 29p, Pituca 28p, Amigos 27p e Glória 21 pontos. Chave “B” – Rui Barbosa 31p, União 25p, Dona Rita 23p, AMPC 19p e Esperança “B” 14 pontos.

