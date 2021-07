Esportes

O Clube Esportivo Lajeadense realiza na segunda-feira, dia 5, o evento de apresentação do elenco que disputará o Campeonato Gaúcho-Série A2 que inicia no dia 15 de agosto e segue até o dia 28 de novembro. O evento ocorre no Espaço Lajeadense, no shopping Lajeado, às 19h30min.

O evento será aberto a imprensa e transmitido ao vivo pelas redes sociais do clube. Será possível também acompanhar a entrevista com os jogadores. Durante a semana o clube oficializou a contratação de Rennê Franco, 37 anos, que assumirá o cargo de gerente executivo de Futebol e auxiliará o treinador Gelson Conte.

Franco é natural de São Paulo, pós-graduado em Gestão do Futebol e teve como último trabalho o cargo no Moto Club, do Maranhão. No Rio Grande Sul, o profissional já atuou no Avenida e São Luiz de Ijuí.

Por daiane