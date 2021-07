Esportes

O elenco e equipe técnica do Clube Esportivo Lajeadense está pronto para a disputa da Divisão de Acesso – Gauchão Série A2. O evento de apresentação ocorreu na segunda-feira (5) no Espaço Lajeadense no Shopping Lajeado.

Ao todo, foram apresentados vinte e três atletas. Muitos já possuem passagens pelo clube e estão abaixo dos 25 anos de idade. Todos já passaram por uma avaliação técnica durante a semana e participaram dos primeiros treinamentos. O clube também confirmou os nomes da equipe de preparação física e preparador de goleiros. Além do treinador Gelson Conte, o clube contará com o auxiliar técnico, Jeferson Câmara da Silva, recém chegado do Águia Negra do Mato Grosso, Diego de Quadros que estava no Esportivo de Bento Gonçalves será o preparador de goleiros e Junior Peranzoni, que estava atuando no Inter de Santa Maria será o preparador físico.

A Divisão de Acesso – Gauchão Série A2 está prevista para iniciar no dia 15 de agosto. O Lajeadense está no Grupo B, joga em casa na primeira rodada contra o Bagé. Também estão no grupo o Avenida, Guarani, Inter de Santa Maria, São Gabriel, Guarany de Bagé e São Paulo. A primeira fase será disputada em turno e returno, classificando os quatro melhores para as quartas de final.

GOLEIROS: Kevin Lansini, Douglas Fernandes, Lucas de Barba

LATERAIS: Leonardo Medeiros, Weillinton Nunes, Alan Bald, Rafael Franco

ZAGUEIROS: Eduardo Bickel, Vitor Dadalt, Guilherme Nascimento

VOLANTES: Darlã Kohl, Igor Cambraia, Julio César Silva, Renan Metz, Gregori Weber, Edmilson Farias

MEIAS: Marquinhos Guevedi, Gianluca Giovanella

ATACANTES: Maycon Bamberg, Gian Luca Almeida, Ariel Felipe, Gabriel Ferreira, Rodrigo Cocco

Por daiane