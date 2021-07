Esportes

Com um alívio que se registra nos casos mais graves da pandemia do coronavírus, a direção da Liga Arroiomeense de Futebol Amador – Lafa, presidida por Elton Lorscheitter – Pantera, aguarda a publicação de um decreto por parte do Município que possa permitir a realização de jogos esportivos de forma coletiva e com a presença de público. Se isto acontecer a ideia da Lafa é promover os jogos da rodada final do 50º Campeonato Municipal de Futebol de Campo – Copa Sicredi/Girando Sol/Neugebauer – Taça César Borscheid. O certame, disputado nas categorias de titulares, aspirantes e veteranos, foi iniciado em fevereiro de 2020 e, em março interrompido por causa da pandemia do coronavírus. Por duas oportunidades o certame foi reiniciado, chegando na fase final com a realização dos jogos da rodada de ida da final.

O presidente Pantera tem expectativa de que isto possa acontecer depois do dia 15 de julho. No momento da liberação, devem acontecer os jogos finais com a realização de três partidas em um único domingo no campo do Rui Barbosa. Na disputa estão o Rui Barbosa e o Esperança de Rui Barbosa, na categoria de Titulares; Sete de São Caetano e Rui Barbosa, na categoria de Aspirantes, e o Sete e o RB/So Khellãs, na categoria de Veteranos.

Nesta rodada devem jogar na parte da manhã, pela decisão da categoria de Veteranos, RB/So Khellãs x Sete de São Caetano. Na primeira final, o So Khellãs saiu vencedor por 4 x 2, resultado que lhe dá o direito de jogar por um empate para ser campeão. O Sete, para ser campeão, precisa vencer por qualquer resultado no tempo normal para depois decidir o título nos pênaltis.

Na parte da tarde devem acontecer mais duas decisões. Pela categoria de Aspirantes, se enfrentam Rui Barbosa e Sete de São Caetano. Como o Sete venceu a primeira final pelo placar de 1 x 0, joga por um empate para chegar ao título. Já o Rui Barbosa, para ser campeão, precisa vencer por qualquer resultado no tempo normal e levar a decisão para os pênaltis.

Pela categoria de Titulares, o Esperança de Rui Barbosa tem a vantagem de jogar pelo empate para ser campeão. A equipe saiu vencedora na primeira final pelo placar de 3 x 0. O Rui Barbosa somente poderá ser campeão na decisão por pênaltis. Antes, precisa vencer nos 90min a equipe do Esperança por qualquer resultado.

Para o Esperança, fundado em 30 de abril de 1960, a conquista representa o terceiro título municipal em sua história. Antes o clube sagrou-se campeão em 1996, numa decisão com o Forquetense e em 1997, numa histórica final diante do União de Arroio Grande. Para o Rui Barbosa, a final pode representar a conquista de seu oitavo título municipal. O Rui Barbosa, fundado no dia 15 de agosto de 1959, tem um histórico de títulos que iniciou em 1991, seguindo em 1992, 1995, 1998, 1999, 2001 e 2004.

Por daiane