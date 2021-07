Geral

O Grupo de Dança Sênior, importante projeto social desenvolvido pela Administração Municipal de Pouso Novo através do Cras, que visa mais qualidade de vida para os munícipes, retornou de modo presencial seguindo todas as normas de prevenção contra a covid-19. As atividades acontecem nas tardes das sextas-feiras no Ginásio de Esportes. O grupo, coordenado pelo professor Cristiano Silva, tem a participação de 54 pessoas.

Durante o período mais grave da pandemia, as atividades estavam paralizadas. Ainda no decorrer do mês de maio, o professor vinha realizando atividades individuais em frente às casas dos participantes. O trabalho realizado na última sexta-feira contou com a presença do prefeito Moacir Severgnini. Na oportunidade, o prefeito disse aos participantes que chegou à conclusão de que é muito importante o projeto. “Pois o movimento é vida e com isso as pessoas que participam do projeto tendem a ter uma qualidade de vida muito melhor”.

A professora Sônia Paludo, responsável pelo Cras, anunciou esta semana a retomada das aulas de música com o professor Felipe Fussiger, nas terças-feiras à tarde. A novidade é a formação de um coral adulto. Outro reinício acontece com os grupos de convivência do interior.

Por daiane