O Campeonato Brasileiro entrou nesta semana em sua 10ª rodada do primeiro turno. O torneio, que é disputado por 20 clubes com jogos todos contra todos, em turno e returno, pelo sistema de pontos corridos tem previsão de término para o dia 5 de dezembro. Neste final de semana, a competição será marcada pela disputa de um dos maiores clássicos do futebol brasileiro, reunindo Grêmio e Inter, sábado, às 16h30min, na Arena do Grêmio.

O Inter jogou na noite de sábado em São Paulo, onde empatou em 1 x 1 com o Corintians. O gol dos colorados foi marcado por Edenilson, cobrando pênalti. O Grêmio entrou em campo no domingo, em Porto Alegre, diante do Atlético Goianense, que venceu por 1 x 0. A partida ficou marcada como a última do treinador Tiago Nunes, dispensado pelo clube logo após a partida. O Juventude jogou no domingo em Fortaleza, onde perdeu por 2 x 0 para o Ceará.

A 10ª rodada disputada na quarta-feira, dia 7, foi melancólica para os gaúchos. Jogando em Porto Alegre, onde apresentou um futebol de pouca qualidade e desorganizado, o Inter perdeu por 2 x 0 para o São Paulo. Em São Paulo, o Grêmio voltou a perder, desta vez para o Palmeiras por 2 x 0, levando o primeiro gol em menos de um minuto de jogo. O Juventude de Caxias do Sul jogou em Salvador, onde perdeu por 1 x 0 para o Bahia.

Para o final de semana, estão previstos os jogos da 11ª rodada. Como novidade e atração para o Grenal, o Grêmio faz a estreia do novo técnico Felipão. O Juventude tem como adversário o Atlético Goianense. A partida domingo às 11h, em Caxias do Sul. Pela 12ª rodada, em Porto Alegre, jogam Inter x Juventude e, no Rio de Janeiro, Fluminense x Grêmio.

