Esportes

O Campeonato Brasileiro está entrando em sua 8ª rodada. Pela 6ª rodada disputada no dia 24, o Grêmio empatou em 2 x 2 com o Santos, com gols de Diego Souza e Matheus Henrique. O Inter na estreia de Diego Aguirre como treinador jogou em Chapecó, onde venceu por 2 x 1 da Chapecoense, com gols de Caio Vidal e Yuri Alberto. O Juventude jogou em Belo Horizonte, onde empatou em 1 x 1 com o América.

No domingo, dia 27, pela 7ª rodada, o Juventude jogando em Caxias do Sul, venceu por 1 x 0 do Flamengo. O Grêmio jogou em Porto Alegre, onde empatou em 0 x 0 com o Fortaleza. O Inter jogou em Belo Horizonte, onde ficou no 1 x 1 com o América com gol de Rodrigo Dourado. Pela 8ª rodada, disputada no meio da semana, o Inter jogou na quarta-feira, 30, em Porto Alegre, onde perdeu por 2 x 1 para o Palmeiras. O Grêmio jogou em Caxias do Sul, onde perdeu por 2 x 0 para o Juventude.

Pela 9ª rodada, o Inter joga sábado às 21h, em São Paulo com o Corintians. No domingo, às 20h30min, jogam em Porto Alegre, Grêmio x Atlético Goianense, e o Juventude joga às 18h15min, em Fortaleza com o Ceará. Pela 10ª rodada, teremos na quarta-feira, dia 7, em Porto Alegre, Inter x São Paulo e em São Paulo, Palmeiras x Grêmio. Na quinta-feira, dia 8, ocorre em Salvador, Bahia x Juventude.

