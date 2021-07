Agricultura

Uma parceria entre Emater/RS-Ascar, Sindicato dos Trabalhadores Rurais (STR) e Sicredi vai possibilitar que Arroio do Meio tenha 20 novos pomares biodiversos. A entrega das mudas, que incluem frutíferas nativas e exóticas, foi feita na terça-feira, no Galpão de Elias de Marco, na Barra do Forqueta. O local foi escolhido por ser amplo e permitir o distanciamento como medida de prevenção à covid-19.

Participaram representantes das famílias contempladas, Elias de Marco e Michel Müller, pela Emater, Artur Fuhr, representando o Sicredi, o presidente do STR, Astor Klaus e o secretário de Agricultura, Élcio Roni Lutz. Cada família recebe 20 mudas: 19 retiradas na terça-feira e mais a de bananeira, que será entregue em agosto.

Na oportunidade, foi ressaltada a importância do projeto e dos pomares biodiversos para as famílias, que terão frutas variadas praticamente o ano todo. Além disso, as mudas exóticas dão a oportunidade de as famílias conhecerem frutas diferentes. As mudas são oriundas de viveiros especializados e do Jardim Botânico de Lajeado. O projeto foi elaborado pela Emater local em parceria com o STR e aprovado pelo Sicredi, que custeou a compra das mudas.

As famílias contempladas integram o grupo das 50 que participam do programa socioassistencial da Emater no município, que tem como principal linha de trabalho a segurança e a soberania alimentar. Para o recebimento das mudas, foi avaliado o interesse das famílias, bem como a área disponível para o plantio.

O conjunto de mudas é formado por: lichia, nectarina, lima, bergamota, caqui, limão, laranja, avocado, banana, guabiju, guabiroba, grumixama, jaboticaba, jaboticaba amarela, pêssego do mato, araçá, sete capotes, cereja, uvaia e goiabeira serrana.

Por daiane