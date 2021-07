Geral

Em Pouso Novo, foi reativada durante o mês de maio a entrega de cestas do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). O programa que estava paralizado desde 2020, voltou com suas atividades a partir da liberação de uma verba de R$ 104 mil, através do ministério da Cidadania. Coordenado no município pela secretaria de Agricultura, Cras e a Emater, o programa visa promover o acesso à alimentação para famílias de baixa renda garantindo maior segurança alimentar, além de incentivar a agricultura familiar no município, estimulando para que os produtores busquem uma renda extra dentro da diversidade de produtos que podem ser produzidos em suas propriedades.

A segunda etapa de entrega das cestas aconteceu na quinta-feira, dia 24, beneficiando 69 famílias, sendo que cada cesta estava formada por cerca de 16 ítens de alimentos. A entrega aconteceu no Ginásio de Esportes e nas comunidades do interior com acompanhamento do secretário de Agricultura, Márcio da Silva; diretora do Cras, Sônia Paludo e Charles Fantin Machado, pela Emater. Os produtos distribuídos têm sua origem em mais de 20 famílias da agricultura familiar cadastradas para o programa. Segundo Charles, a meta é fazer uma entrega por mês, sendo que a próxima deve acontecer na segunda quinzena de julho.

Por daiane