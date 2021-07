Geral

O prefeito de Pouso Novo Moacir Severgnini recebeu em seu gabinete na segunda-feira, dia 5, Aparecida de Fátima Pereira, assessora da secretaria da Agricultura do Estado, que veio comunicar sobre a liberação de um poço artesiano para o município. O comunicado veio em nome da secretária da Agricultura do Estado, Silvana Covatti. Segundo o prefeito, o poço será perfurado em Alto Pouso Novo e vai servir como reforço para o sistema municipal de distribuição de água potável. A verba, segundo o prefeito foi comunicado, será liberada pelo Estado ainda no mês de agosto.

Por daiane