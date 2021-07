Agrovale

Uma propriedade rural instalada próxima da sede de Travesseiro tem como figura principal uma mulher. Por ocasião da passagem do Dia do Colono e Motorista, Inelbi Maria Weizenmann, 65 anos, tem um motivo especial para festejar a data. A trabalhadora rural atua de sol a sol na propriedade da família junto com o esposo Nelson, nas várias frentes de trabalho, como produção de grãos e criação de frangos e no cuidado de um pequeno rebanho de ovelhas.

Inelbi, casada como Nelson Weizenmann, mais conhecido como Nilson, é mãe de dois filhos, Elis e Tiago, atual vice-prefeito de Travesseiro, e é avó de Lívia, Marco e Valentin. Tem a sua base de atuação na agricultura, onde trabalha com o manejo e criação de 42 mil frangos por lote, criados para a Cooperativa Languiru nos dois aviários que a família possui e no plantio de milho para silagem, e soja, numa área de 7,5 hectares, onde Inelbi realiza serviços de preparo da terra com um trator New Holland, modelo TL75E, trabalhando com todos os implementos, exceto o plantio, que é feito pelo filho Tiago.

Em sua rotina de trabalho, Inelbi começa as manhãs com serviços do lar, para depois ajudar na lida com os frangos. Quase que diariamente utiliza o trator para serviços, mesmo que sejam tarefas menores. Por volta das 11h retorna para a cozinha para preparar o almoço. “De tarde o trator volta a roncar para alguma atividade”, lembra Inelbi, que não esconde que o que mais gosta de fazer é trabalhar com o trator.

Mesmo com decisiva participação nas atividades agrícolas, Inelbi, que ostenta uma personalidade forte, se destaca e ainda encontra tempo para participar de atividades dentro da comunidade travesseirense, com idas aos encontros do Clube de Mães, onde aprecia o bolãozinho de mesa como diversão. Isso também serve como momento de encontro com outras mulheres de diferentes segmentos profissionais. Com forte fé religiosa, Inelbi é católica. Na Igreja Nossa Senhora da Purificação, de Travesseiro, se destaca com sua participação no grupo de canto da comunidade, que entoa seus hinos por ocasião de celebrações religiosas ou outros eventos que acontecem neste templo religioso.

Por daiane