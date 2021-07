Cotidiano

Na última sexta-feira, 23, a Ecei Pequeno Mundo, bairro São José, Arroio do Meio, brindou às famílias com a homenagem ao Dia dos Avós, data que transcorre no dia 26 de julho de cada ano. Na oportunidade, de maneira semipresencial, avós maternos e paternos, vieram trazer ou buscar seus netos na escola. Houve momento para registros e entrega de mimo, o qual foi preparado com carinho pelas crianças, juntamente com educadoras e equipe de apoio.







Por daiane