Geral

Os vereadores de Pouso Novo têm previsto para quarta-feira, dia 7 de julho, a realização da primeira sessão ordinária do mês. Pelo menos dois projetos de lei devem estar na ordem do dia, ambos baixados na sessão anterior. Um deles projetos solicita abertura de crédito especial no valor de até R$ 19.530,00 para pagamento de contrato executado e não empenhado em 2020, referente a serviços de construção da calçada de passeio e meio-fio no entorno do Santuário Santa Rita de Cássia. O projeto ficou baixado para permitir uma avaliação da obra por parte dos vereadores. Outro projeto é do Plano Plurianual para o quadriênio 2022/2025, que traça planos e metas a serem desenvolvidos durante a atual gestão e no primeiro ano da gestão seguinte.

Por daiane